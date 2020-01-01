استثمار هام وفريد.. إبراهيموفيتش يتجه إلى عالم الصيد!

مثير للجدل كعادته..

أقدم زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على خطوة جديدة مثيرة للجدل، عندما اشترى قطعة أرض على الحدود بين السويد والنرويج.

الدولي السويدي قام بهذه الخطوة من أجل الصيد على راحته سواءً بالطرق العادية أو باستخدام عربات الثلج، إلى جانب الاستثمار وجني بعض الأموال.

هذه المنطقة الحدودية والتي تتسم بكونها غابات، يتردد عليها بصورة شبه دائمة العائلة المالكة السويدية، كما كان زلاتان يمتلك فيلا بها من قبل.

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مساحة الأرض تبلغ ألف هكتار، أي ما يُعادل عشرة كيلومترات مربعة، وقد دفع السلطان مبلغ 3 مليون يورو لاقتنائها.

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استثمار اعتبرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فريدًا من جهة، وهام من جهة أخرى، حيث سيُدر الملايين على إبرا بمرور الوقت، كما سيسمح له بممارسة هوايته المفضلة كيفما شاء.

لا يتوقف عن إثارة الجدل إبرا، فهذه الخطوة أتت بعد ساعات من تصريحاته التي لقت رواجًا كبيرًا والتي اعتبر نفسه فيها "بابا نويل" بالنسبة لميلان ولاعبيه.

الجدير بالذكر أن إبراهيموفيتش يعاني حاليًا من إصابة تبعده عن الملاعب لفترة غير معلومة، وقبلها كان هدافًا للكالتشيو برصيد 10 أهداف، قبل أن يتفوق عليه كريستيانو رونالدو في غيابه.