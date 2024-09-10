بعد استثماره في موقع إباحي.. دوجلاس كوستا يتحدث عن أهدافه ويؤكد: لا تستبعدوا انضمام كريستيانو رونالدو!

"قد يأتي آخرون بعدي.."

انضم دوجلاس كوستا، نجم المنتخب البرازيلي السابق، لمنصة "OnlyFans"، المعروفة بالمحتوى الإباحي الخاص بالبالغين (+18).

وقال لاعب سيدني الأسترالي حاليًا، في تصريحات لـ"ديلي ميل"، إنه يريد إظهار تجاربه والتواصل مع معجبيه، مشيرًا إلى أن "بعض الأشخاص المهمين انضموا إلى المنصة ويقدمون محتوى مميزًا (غير إباحي)".

وأضاف: "رأيت فرصة جيدة لعرض المحتوى الخاص بي وما أفعله للعالم، يمكنني إظهار شيء مختلف، أعتزم نشر الكثير من الأشياء عن الرياضة وأسلوب حياتي وما أفعله في يومي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "بالطبع صُدم الناس قليلًا لأنني انضممت إلى المنصة، إنه أمر مربك بعض الشيء، في البرازيل تعد وصمة عار، لكن هناك المزيد من منشئي المحتوى البرازيليين الذين ينضمون إليها بأسلوب مختلف (غير جنسي)، أريد أن أجلب هذا المحتوى المختلف إلى المنصة".

وسُئل النجم البرازيلي عن إمكانية انضمام زميله السابق في يوفنتوس كريستيانو رونالدو إلى "OnlyFans"، بعدما اقتحم عالم اليوتيوب، فعلق: "لا تقل مستحيل أبدًا، لكنني لا أعتقد أنه سيفعل".

وختم: "أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث، لدي بعض الزملاء والأصدقاء الذين أخبروني بالفعل أنهم سينضمون للمنصة، لدي عائلة وأصدقاء هناك، بعض الناس يقولون (أوه، هذا ليس لي) لكن رؤية شخص مثلي قد يدفع البعض للانضمام، لأنه ليس محتوى للبالغين فقط، هو ما أنوي القيام به".