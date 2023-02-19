استبعد ميشايل وضم لوسيانو فييتو .. رامون دياز يستقر على الرباعي الأجنبي أمام شباب الأهلي

الهلال يستعد لأولى مواجهات المراحل الإقصائية في دوري أبطال آسيا

أفادت رايسا سيمبليسيو مراسلة جول في البرازيل أن رامون دياز المدير الفني للهلال استقر على الرباعي الأجنبي الذي سيتواجد ضمن قائمة الفريق لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين في الدوحة.

المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا انطلقت اليوم في العاصمة القطرية وقد انتهى اليوم الأول بتأهل الشباب والدحيل لدور الـ8، ويلعب غدًا الفيصلي أمام فولاد خوزستان والهلال ضد شباب الأهلي.

دياز اصطحب معه أجانب الفريق السبعة لكن لوائح البطولة تُجبره على اختيار 4 منهم فقط، أحدهم آسيوي، للعب في كل مباراة.

سيمبليسيو أفادت أن دياز اختار بالفعل الرباعي أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو وموسى ماريجا وجانج هيون سو للعب مساء غدٍ أمام الفريق الإماراتي، فيما استبعد الثلاثي أندريه كاريلو وجوستافو كوييار وميشايل.

يُشار إلى أن ثنائي الوسط، كوييار وكاريلو، لم يعد للتدريبات الجماعية سوى يوم أمس في الدوحة بعدما غابا عن التدريبات الأخيرة في الرياض لتعرضهما لإصابة خلال مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية.

مراسلتنا أوضحت عبر تويتر أن استبعاد كاريلو وكوييار كان لعدم الجاهزية التامة للعب فيما كان عدم ضم ميشايل قرارًا فنيًا من جانب المدرب الأرجنتيني.