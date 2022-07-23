استبعاد 4 لاعبين .. سانتو يعلن قائمة الاتحاد المسافرة إلى النمسا

تعرف على قائمة الاتحاد في معسكر النمسا

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد بقيادة البرتغالي نونو سانتو، عن قائمة العميد المسافرة إلى النمسا، من أجل خوض المعسكر الإعدادي للموسم المقبل 2022-2023.

من المتواجدون في قائمة الاتحاد بمعسكر النمسا؟

وضمت قائمة الاتحاد في معسكر النمسا الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، صالح الوحيمد، محمد أبو عصيدة، رغدان مطري.

الدفاع: أحمد حجازي، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، نايف عسيري، حمدان الشمراني، مهند الشنقيطي، مد الله العليان، زكريا هوساوي، محمد العوفي.

خط الوسط: برونو هنريكي، عوض الناشري، إيجور كورونادو، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن العبود، خالد السميري، أحمد باحسين، مروان الصحفي، حسين العيسى، معتصم صديق.

الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، هارون كمارا.

📋| قائمة النمور المغادرة إلى معسكر النمسا التحضيري pic.twitter.com/mBewnvED7k — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 22, 2022

من المستبعدين من قائمة الاتحاد بمعسكر النمسا؟

وقام نونو سانتو باستبعاد 4 لاعبين من قائمة الاتحاد المسافرة إلى النمسا، حيث ضمت: "عبد العزيز الجبرين، راكان النجار، حازم الزهراني، عمر الجدعاني".

معسكر الاتحاد سيقام خلال الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل، حيث سيشهد خوض 4 مباريات ودية، استعدادًا للموسم القادم الذي سينطلق خلال شهر أغسطس.

وتولى سانتو تدريب الاتحاد خلفًا للروماني كوزمين كونترا، الذي كان يقود تدريب العميد خلال الموسم الماضي، والذي رحل بنهاية عقده.