"غياب ضار للبعض ونافع للكثيرين".. استبعاد نجم الأهلي رسميًا عن مواجهة الشباب

الأهلي يدخل كلاسيكو الشباب في غياب أحد نجومه..

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يبدو الغياب ضارًا بالنسبة للمدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لكنه نافعًا لجمهور الأهلي الذي طالب كثيرًا باستبعاد اللاعب من التشكيل الأساسي للفريق..

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الراقي يستعد لمواجهة الشباب غدًا السبت، على مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ مهاجم الراقي، عن المباراة، نظرًا لوفاة والده منتصف الأسبوع الماضي، في مدينة دبي الإماراتية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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"بوبي" أحد العناصر الأساسية في تشكيل يايسله، وإن كان قد استبعده في المباراتين الأخيرتين أمام الرياض وضمك، ودفع به كبديل لبضع دقائق، نظرًا للتواضع الكبير في مستواه.

وشارك فيرمينو في 14 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها ثلاثة أهداف فقط وصنع مثلهم، وهو ما عرضه للكثير من الانتقادات الجماهيرية، حتى وصل الأمر لحد طلب الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي المقبل.

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