استبعاد فيرمين لوبيز من المنتخب يصفي الخلافات بين برشلونة والاتحاد الإسباني!

اتفاق ثلاثي لمنع تكرار أزمة جافي

كشفت تقارير صحفية، السبب الحقيقي وراء رفض سانتياجو دينيا، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، استدعاء فيرمين لوبيز لاعب برشلونة، ضمن قائمته في التوقف الدولي الحالي.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة "ريليفو"، فإن هناك اتفاقًا بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة على عدم ضم فيرمين لقائمة شباب "لاروخا".

وأشارت إلى أن دينيا لم يستدع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا إلى المنتخب بالاتفاق مع اللاعب نفسه وناديه، لأنه ليس في أفضل حالاته البدنية، بعد تعافيه من إصابتين في عضلة الفخذ المستقيمة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

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وأوضحت "ريليفو"، أنه على الرغم من أن لوبيز لعب 6 مباريات مع برشلونة منذ تعافيه، إلا أن عودته للملعب تتم وفقًا لخطة تدريجية.

وأكدت أن السبب الثاني لعدم استدعاء فيرمين لوبيز، هو أن المنتخب الإسباني بمجرد إغلاق تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025، ستكون التزاماته فقط عبارة عن مباراتين وديتين ضد إنجلترا والدنمارك.

وسلطت الشبكة الإسبانية، الضوء على طبيعة التفاهم بين الاتحاد الإسباني وبرشلونة في الوقت الحالي، مشيرة إلى حالة فيرمين لا علاقة له بما كان موجودًا بالضبط قبل عام من الآن، عندما تعرض جافي لإصابة خطيرة خلال مباراة إسبانيا ضد جورجيا (3-1) في تصفيات اليورو قبل عام.

وعانى جافي من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة مصاحبة في الغضروف المفصلي الجانبي مما تسبب في توتر العلاقة بين برشلونة والاتحاد الإسباني.