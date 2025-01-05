يبحث عن نادٍ جديد في يناير.. سر استبعاد نجم ريال مدريد من قائمة مباراة كأس الملك!

هل يرحل؟

كشفت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز عن سبب استبعاد خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد من قائمة النادي الملكي لمواجهة ديبورتيفا مينيرا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مينيرا مساء غدٍ الإثنين على ملعب "كارتاجونوفا"، قبل السفر إلى السعودية لخوض منافسات السوبر الإسباني.

واستبعد أنشيلوتي الثلاثي تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر وفاييخو من قائمة المباراة، إلى جانب المصابين "داني كارباخال وإيدر ميليتاو وديفيد ألابا"، بينما استدعى 7 من لاعبي الأكاديمية للاستعانة ببعضهم في المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت أرانشا رودريجيز، الصحفية بإذاعة "COPE" الإسبانية: "فاييخو خرج من القائمة لأنه يبحث عن طريقة للخروج من النادي هذا الشهر".

وأضافت: "إنه يتطلع لمغادرة ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية هذه، ويريد خوض تجربة جديدة".

يبقى الآن أن نرى ما إذا كان بإمكان مسؤولي ريال مدريد العثور على مشترٍ للاعب الذي خاض 10 دقائق فقط هذا الموسم.