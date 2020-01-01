استبعاد توريه من مباراة خيرية بسبب فضيحة جنسية

أرسل مقاطع إباحية لبعض اللاعبين

حالة شديدة من الإحراج، تعرض لها النجم الإيفواري يايا توريه، بعدما تم طرده من تنظيم مباراة خيرية بسبب فضيحة جنسية.

توريه كان من المقرر مشاركته في إحدى المباريات التابعة لـ"Soccer Aid" لصالح منظمة اليونيسف يوم الأحد القادم.

شبكة "TYC Sports" كشفت عن مفاجأة صادمة، باستبعاد نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق من هذه المباراة، بعد عرضه قدوم 19 فتاة ليل لفندق فريقه.

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وهو الأمر الذي أثار غضب زملائه، حيث طالبوا جميعاً بطرده، ونتيجة لكل هذه الأحداث، تم استبعاد اللاعب من المواجهة بشكل كامل.

تصرفات توريه لم تتوقف عند ذلك، بل أرسل بعض المقاطع الإباحية لـ3 لاعبين بالفريق عبر تطبيق التواصل "WhatsApp" وهو ما أزعجهم أيضاً وطلبوا منه حذف الرسائل.

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يذكر أن صاحب الـ37 سنة يقضي الفترة الحالية بدون أي فريق، حيث خاض تجربة قصيرة في اليونان وأخرى في الصين بعد رحيله عن مانشستر سيتي في صيف 2018.