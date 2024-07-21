استبعد بيلينجهام وفينيسيوس ورودري.. نجم ريال مدريد السابق يختار مرشحه للكرة الذهبية

هذا اللاعب أكثر من يستحقها..

يترقب الجميع اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم عام 2024، وسط منافسة كبير بين عدد من النجوم.

ويتواجد على رأس المرشحين ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، إلى جانب لاعب مانشستر سيتي رودري.

لكن خوسيلو لاعب ريال مدريد السابق، يرى أن داني كاربالخال هو أكثر من يستحق الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

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وقال خوسيلو، في تصريحات لصحيفة "آس لإسبانية: "قلت دائمًا إن كارباخال هو الشخص الذي يستحق الجائزة أكثر من أي لاعب آخر".

وأضاف: "لقد فاز بكل شيء، وسجل الأهداف، وكان مهمًا، وحصل على لقب أفضل لاعب في نهائي ويمبلي، إنه يستحقها بكل تأكيد".

وتوّج كارباخال بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بينما تفوق على زميليه بيلينجهام وفينيسيوس، بحصد لقب يورو 2024 مع منتخب إسبانيا.