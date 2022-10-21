استبعاد أم مشاركة؟ بنزيما يثير مخاوف ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية!

المهاجم المخضرم تعرض للإصابة في تدريبات ريال مدريد

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، حالة من القلق في تدريبات ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة صباح اليوم، الجمعة، قبل مواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني.

ريال يستعد لاستضافة الفريق الأندلسي، غدًا، على ملعب سانتياجو برنابيو، بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو ببداية الأسبوع وإلتشي يوم الأربعاء الماضي.

بنزيما الحاصل مؤخرًا على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2022، غادر مران ريال استعدادًا للقاء إشبيلية بسبب الإصابة في ضربة قوية للمدرب كارلو أنشيلوتي.

وقالت شبكة "relevo" الإسبانية، إن مغادرة بنزيما التدريب لا تعني خطورة إصابته، لأن المشكلة التي يعاني منها تبدو بسيطة نوعًا ما ولن تبعده لفترة طويلة.

وقامت بنفي الأنباء التي انتشرت حول استبعاده من قائمة الفريق أمام إشبيلية، حيث أكدت أنه لم يتم استبعاده حتى الآن وقد يتواجد في حالة جاهزيته.

ومن جانبه يصمم صاحب الـ34 سنة على المشاركة خلال هذه المواجهة المرتقبة، لكن الأمر يعود في النهاية إلى أنشيلوتي والجهاز الطبي للفريق الإسباني.

جدير بالذكر أن المهاجم الفرنسي سجل 5 أهداف ولعب تمريرة حاسمة واحدة في 10 مباريات خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن.