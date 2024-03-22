بعد استبعاده من الأرجنتين .. الكشف عن الموعد النهائي لعودة ميسي للملاعب!

سيكون وقتها في حالة مثالية

أزمة بدنية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجسد سوء الحظ الغريب الذي يعاني منه منذ انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي.

ميسي أُجبر على المشاركة لمدة 50 دقيقة فقط من الشوط الثاني لمواجهة ناشفيل في كأس أبطال الكونكاكاف يوم 13 مارس الجاري، ولذلك لمعاناته من إصابة أبعدته كذلك عن الأرجنتين في التوقف الدولي الحالي.

صحيفة "دياريو أولي" الأرجنتينية، قالت إن ميسي لن يكون متاحًا لرحلة إنتر ميامي إلى نيويورك لمواجهة ريد بولز يوم السبت المقبل.

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وسيغيب كذلك صاحب الـ36 سنة عن مباراة الفريق على أرضه ضد نيويورك سيتي في 30 مارس، لتكون الخطة هي عودته للعب أمام مونتيري المكسيكي في بطولة كأس الأبطال في 3 أبريل القادم.

وفي نهاية تقريرها قالت الصحيفة إن ميسي يتعافى بشكل جيد، حيث يعاني من مشكلة عضلية في ساقه اليمنى، ومن المقرر أن يكون في حالة بدنية مثالية لمواجهة الفريق المكسيكي.