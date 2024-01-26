رغم استبعادهم .. إجراء جديد من مارسيلو جاياردو مع كريم بنزيما وثنائي الاتحاد!

فرمان جديد من جاياردو بشأن ثلاثي الاتحاد..

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رغم استبعادهم من معسكر دبي؛ إلا أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، يراقب عن كثب، المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو قرر استبعاد عدد من اللاعبين، في مقدمتهم بنزيما، من معسكر الفريق الأول لكرة القدم "الإعدادي"، في مدينة دبي الإمارتية، قبل استئناف المسابقات بشكل رسمي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، ألزم المدير الفني الأرجنتيني، المهاجم الفرنسي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" والظهير السعودي زكريا هوساوي، بأداء برامج تدريبية خاصة داخل منشأة النادي، بعد استبعادهم من المعسكر.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن جاياردو، يتابع "أول بأول" من مدينة دبي، سير البرامج التدريبية للثلاثي بنزيما وجوتا وهوساوي، على الرغم من انشغاله بإعداد اللاعبين، الذين يتواجدون معه في الإمارات.

وعلى جانب آخر.. يواصل المدافع أحمد شراحيلي، والظهيران مهند الشنقيطي وأحمد بامسعود، برامجهم العلاجية بمتابعة الجهاز الطبي، حسب الخطة المحددة لكل منهم.

جدير بالذكر أن جاياردو، رفض انضمام كريم بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، إلى معسكر نادي الاتحاد في دبي؛ بعد تأخره في العودة من الإجازة التي تم منحها له.





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