"اسألوه عما يفعله" .. بيب جوارديولا يهاجم مدافع إيفرتون بعد تصرفاته الغامضة مع إرلينج هالاند!

جوارديولا يشن هجومًا عنيفًا على ييري مينا بعد طريقته في الدفاع ضد إرلينج هالاند..

انتقد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تصرفات الكولومبي ييري مينا مدافع نادي إيفرتون مع النرويجي إرلينج هالاند نجم فريقه.

مانشستر سيتي حل ضيفًا مساء الأحد على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون في الجولة 36 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، وتمكن من الفوز بثلاثية نظيفة، ليصبح على بُعد ثلاث نقاط فقط من الاحتفاظ باللقب.

ورغم الفوز العريض، إلا أن جوارديولا لم يكن سعيدًا بالطريقة التي حاول بها مينا وشريكه في الدفاع كونور كودي التعامل مع التهديد الواضح الذي شكله هالاند على "التوفيز"، حيث واجه بيب الثنائي على أرض الملعب بعد المباراة.

قناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية سألت جوارديولا عن سبب خوضه لتلك المشكلة مع المدافع الكولومبي الدولي بعد المباراة، ليرد: "ما يقوم به مع اللاعبين على أرض الملعب ليس ضروريًا، إنه يعرف بالضبط ما فعله".

وأضاف: "إنه لاعب جيد، لكن أن يدافع بتلك الطريقة! ليس من الضروري أبدًا ما قام به".

وتابع المدرب الإسباني: "أنا معجب بكودي، لكن ما فعله مينا مع الجميع لم يكن ضروريًا ويقوم به في كل مباراة، لقد أخبرته بذلك، اسألوه عما يقوم به".

ويبدو أن هالاند خاض معركة حقيقية مع مدافعي إيفرتون، حيث ظهر وجسده مغطى بالخدوش والكدمات أثناء منح قميصه إلى أحد المشجعين بعد اللقاء.

في مرحلة ما من اللقاء، ذهب هالاند إلى جوارديولا وزُعم أنه كان يطلب استبداله، وهو ما حدث بعد ذلك بوقت قصير، حيث لم يكمل النرويجي المواجهة وخرج بالفعل في الدقيقة 78.