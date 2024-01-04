"اسألوا هالاند وأوسيمين عنه".. أوزيل يتغنى بصخرة ريال مدريد

لهذا السبب يعاني عملاق إنجلترا في غيابه

تغنى مسعود أوزيل، نجم ريال مدريد وآرسنال السابق، بالموسم الاستثنائي الذي يقدمه مواطنه أنطوينو روديجر، مدافع النادي الملكي.

وكان روديجر قد ساهم بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد على ريال مايوركا، أمس الأربعاء بهدف دون رد، سجله المدافع الدولي الألماني بضربة رأسية رائعة أمنت الفوز للملكي وحافظت على صدارته لليجا بـ48 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف.

وقال أوزيل في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا): "توني روديجر هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي".

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وأضاف: "روديجر يقدم موسمًا لا يصدق مع ريال مدريد. يمكنك أيضًا أن تسأل هالاند أو أوسيمين عن مدى جودته!".

وختم أوزيل: "انظروا ماذا حدث مع تشيلسي بعد رحيله.. إنهم يفتقدون عقليته كل يوم"، في إشارة إلى افتقاد النادي اللندني لخدمات لاعبه السابق الذي لعب 5 سنوات بقميص البلوز (2017-2022)، قبل أن ينضم لريال مدريد.

ويعاني تشيلسي حاليًا من أزمة دفاعية واضحة جعلته يتجمد في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 28 نقطة، بينما يمتلك ريال مدريد أفضل خط دفاع في الليجا بفضل الصخرة الألمانية، حيث لم يستقبل الفريق سوى 11 هدفًا حتى نهاية الدور الأول.