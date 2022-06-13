أزمة جديدة لراموس في سان جيرمان .. إدارة باريس تعقد موقفه

معاناة قائد ريال مدريد السابق في باريس سان جيرمان لا تنتهي.

يبدو أن مشاكل انتقال سيرخيو راموس لباريس سان جيرمان لن تتوقف قريبًا بالنسبة للقائد السابق للنادي المتوج بآخر نسخة من دوري أبطال أوروبا.

فبعد أن فقد راموس فرصة تحقيق اللقب الخامس في دوري الأبطال وانضم لباريس سان جيرمان، وعقب غيابه عن معظم لقاءات الموسم بسبب حالته البدنية وإصاباته، بدأت إدارة النادي في تصدير مشكلة جديدة له.

حيث تسعى الإدارة الرياضية الجديدة برئاسة لويس كامبوس في دعم خط الدفاع بأحد نجوم الصف الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية ومن أجل الموسم الجديد.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" فذلك اللاعب هو ميلان شكرينيار نجم دفاع إنتر والبطل السابق للدوري الإيطالي.

النادي الإيطالي رفض بالفعل أول عرض من باريس سان جيرمان لضم اللاعب، لكن الصحيفة أكدت أن الفريق الباريسي رفع عرضه بمقدار 10 ملايين يورو لتكون إجمالي قيمة الصفقة 60 مليونًا.

إنتر حدد سعر اللاعب بحوالي 80 مليون يورو، وهو رقم لا يبدو بعيدًا عن العرض الأخير للنادي الفرنسي، ومن الممكن أن يتم التوصل لاتفاق بشأنه خلال الأسابيع المقبل.

جدير بالذكر أن باريس يملك عدة أسماء لامعة في الدفاع بالفعل في الوقت الحالي وحال انضم لهم شكرينيار ستكون فرص راموس في المشاركة أكثر صعوبة.