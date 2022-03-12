ازدحام وضجة .. لشبونة تتوقف بسبب أسطول سيارات رونالدو!

النجم البرتغالي سبق أن ارتبط بالعودة إلى بلاده

رغم تواجده في قطر من أجل المشاركة مع البرتغال في كأس العالم، إلا أن كريستيانو رونالدو تسبب في توقف مدينة لشبونة لنقل سياراته من محل إقامته في مانشستر.

صاحب الـ37 سنة أعلن مؤخرًا رحيله عن مانشستر يونايتد بعد فسخ عقده بالتراضي، وسط حالة من الغموض حول الفريق القادم الذي سينضم له.

صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت أن رونالدو تسبب في توقف شوارع لشبونة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب شحن أسطول السيارات الذي يمتلكه من مانشستر إلى المدينة البرتغالية.

وشمل هذا الأسطول سيارة ماركة "Bentley Flying Spur" والتي تصل قيمتها إلى 300 مليون جنيه استرليني، حيث كانت متواجدة في القصر الخاص به في مانشستر.

وأما سيارته ماركة "Cadillac Escalade" بتكلفة 150 ألف جنيه استرليني التي حصل عليها كهدية لعيد ميلاده الأخير من صديقته جورجينا رودريجيز فقد تم نقلها أيضًا عن طريق شاحنة ضخمة.

ووفقًا للصحيفة الإنجليزية التي استعانت بتصريحات من شهود عيان، فإن نقل سيارات رونالدو صاحبه حالة من الضجة في لشبونة وتسبب في إغلاق بعض الطرق وحدوث أزمة مرورية لفترة قصيرة.

جدير بالذكر أن النجم البرتغالي الذي يستعد لقيادة بلاده أمام سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم، سبق أن ارتبط بالعودة إلى سبورتينج لشبونة، ولكن النادي البرتغالي استبعد الأمر بسبب الراتب المرتفع للمهاجم الحاصل على 5 كرات ذهبية.