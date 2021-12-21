أزبيليكويتا يحدد موقفه بعد اهتمام برشلونة بالتعاقد معه

كشفت تقارير صحفية، عن موقف سيزار أزبيليكويتا، مدافع تشيلسي، من الرحيل عن صفوف البلوز بنهاية الموسم الحالي، وسط اهتمامات من برشلونة، بالتعاقد معه في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، مع الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي، ولم يدخل الطرفان حتى الآن في مفاوضات لتجديد العقد، مما جعل بعض الفرق تحاول التفاوض معه لضمه.

وشارك أزبيليكويتا مع فريقه في الموسم الحالي خلال 19 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في صناعة ثلاثة أهداف.

وكانت الأنباء الصحفية، قد انتشرت في الفترة الأخيرة، حول رغبة برشلونة، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، في التعاقد مع أزبيليكويتا، خاصة أنه لن يكلف الفريق الكثير من الأموال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك"، فإن أزبيليكويتا، يفضل الاستمرار مع تشيلسي وعدم الرحيل بالرغم من عدم دخوله في مفاوضات لتجديد العقد حتى الآن مع إدارة فريقه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن برشلونة ليس الفريق الإسباني الوحيد الذي يريد التعاقد مع المدافع المخضرم، إذ يسعى أتلتيكو مدريد للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن أزبيليكوتا ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يحسم تشيلسي ملف تجديد عقده، فهناك أيضًا كل أنطونيو روديجر، ريس جيمس، وكريستينسن.