أرنولد يقصف جوارديولا: فشل مانشستر سيتي في الأبطال يثبت قوة ليفربول!

قارن ترينت ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، بين فريقه، وبين مانشستر سيتي، وشدد على قوة الريدز والدليل على فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عكس سيتي.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر الإيطالي مساء غد الأربعاء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، بينما يلعب مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة في الدور ذاته.

وقال أرنولد في تصريحات صحفية، قبل القمة المرتقبة أمام النيراتزوري: "نحن لا نشعر بخيبة أمل لأننا لا نحقق الكثير من الألقاب، خاصة أن الألقاب التي حصلنا عليها هي الأكبر والأفضل".

وتابع: "فمثَلا إذا نظرنا إلى مانشستر سيتي، سنجد أنه حقق الدوري الإنجليزي ولم يتمكن من تحقيق دوري أبطال أوروبا، ولكن نحن تمكنا من الفوز باللقبين".

وأضاف: "يتعين علينا كفريق أن نحقق لجماهيرنا بطولة على أقل تقدير في كل موسم، نحن لسنا في مرحلة الوصول إلى النهائيات، بل نحن في مرحلة الفوز بالبطولات، هناك الكثير من الآمال المعقودة علينا".

وأكمل: "من المهم ان نواصل الانتصارات في كافة البطولات، هناك فقط بطولة الدوري التي ليست في أيدينا الآن ولكن سنواصل العمل ونأمل أن يتقلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر، ولكن في البطولات الأخرى نحن نعتقد أننا قادرون على الفوز بها".

جدير بالذكر أن أرنولد صاحب الـ 23 عامًا، شارك مع فريقه هذا الموسم في 28 مباراة بكافة المسابقات تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصنع 16 آخرين.