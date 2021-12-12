أرنولد: لا أتذكر آخر مرة لم يسهم فيها صلاح بالتهديف! 

أشاد ترينت ألكساندر آرنولد نجم ليفربول بزميله محمد صلاح وبالمستويات التي يقدمها في الفترة الأخيرة رفقة الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي لليفربول، وأكد خلالها أنه لا يتذكر المرة الأخيرة التي لم يسجل أو يصنع صلاح فيها أهدافًا.

وقال أرنولد: "لا يمكنني أن أتذكر آخر مرة لم يسجل فيها صلاح أو يصنع لأكون صريحًا معكم، الأمر أصبح مذهلًا".

وأضاف: "وجوده في الفريق يساعدنا كثيرًا، هو شخص مذهل ويعمل بقوة من أجل ما وصل إليه، الأمر لم يكن بالحظ".

وأردف: "هو يمر بفترة مخيفة حقًا، كل من حققوا نفس الأرقام في السنوات الأخيرة لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة".

وأنهى كلماته: "صلاح يستحق كل مرة يصفق فيها أحدهم له وكل جائزة، ولا يوجد أي شخص هنا يستطيع أن يقول كلمة سيئة في حقه".

جدير بالذكر أن صلاح يتصدر في الوقت الحالي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وفي رصيده 14 هدفًا.