أرسين فينجر: تجديد تعاقد صلاح يحل مشكلة ويبرز أخرى!

كشف مدرب نادي آرسنال السابق أرسين فينجر عن رأيه حول مسألة تجديد محمد صلاح لعقده مع نادي ليفربول.

وكانت المفاوضات بين الدولي المصري ونادي الريدز متعثرة حتى وقت قريب، لكنها شهدت انفراجة في الأيام الماضية.

حيث كانت صحيفة "الميرور" قد نشرت تقريرًا تشير فيه لوجود تقارب في وجهات النظر بين جناح ليفربول ومجلس الإدارة هذه الفترة.

ماذا قال فينجر حول بقاء صلاح؟

قال فينجر لقناة "beIN Sports": "إن تجديد عقد صلاح يحل مشكلة ويخلق مشكلة أخرى على الفور".

وواصل: "عليك أن تبذل قصارى جهدك لإبقاء هذا اللاعب على علم بأن اللاعبين الآخرين ليسوا بعيدين عنه، ولكن لم يعد هناك ما يكفي من المال لإرضائه لأنك أنفقت الكثير على صلاح".

وأوضح: "لقد قضى صلاح موسماً استثنائياً ومنذ قدومه، كل عام كان أفضل، إنه يستحق عقده".

واختتم: "الشيء الوحيد هو أنه بمجرد بلوغهم الثلاثين من العمر، يتعلق الأمر بالمدة التي تجدد لها، لأنك تعلم أن أفضل الأجور قد تجاوزت ذروتها بالفعل".

ماذا عن موقف صلاح من البقاء في ليفربول؟

لم يقرر اللاعب المصري البقاء في آنفيلد حتى الآن، لكن المدرب يورجن كلوب كشف في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع أنه "سعيد" بالمحادثات بين النادي والإدارة.

وقال للصحفيين: "الأطراف الحاسمة تتحدث مع بعضها البعض وهذا كل ما أحتاجه".

من جهة أخرى، قال وزير الرياضة المصري أشرف صبحي إنه التقى بالجناح في مطار في السنغال بعد هزيمته في تصفيات كأس العالم وكشف أن صلاح "ينوي البقاء في ليفربول''.

جدير بالذكر أن صلاح يستعد مع فريقه ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم في بطولة الدوري الإنجليزي.

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