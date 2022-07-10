آرسنال يُفجر الميركاتو الصيفي بصفقة غير متوقعة من تشيلسي!

آرسنال يفاجئ الجميع في الميركاتو الصيفي

يأمل نادي آرسنال في تفجير مُفاجأَة كبرى خلال سوق الانتقالات الجارية بخطف نجم تشيلسي.

ووفقًا لتقارير جريدة "ديلي ستار" البريطانية، يرغب آرسنال في التعاقد مع نجولو كانتي نجم وسط غريمه تشيلسي خلال سوق الانتقالات الجارية في صفقة غير متوقعة.

متوسط الميدان الفرنسي الدولي يدخل السنة الأخيرة من عقده، ويسعى الجانرز لاستغلال الوضع والتعاقد معه هذا الصيف.

آرسنال يريد تكوين خط وسط عالمي

الجانرز مرتبطون بالعديد من الصفقات هذا الموسم، وعلى الرغم من ضم فابيو فييرا لاعب وسط بورتو إلا أن النادي اللندني يأمل في تحسين خط الوسط بصورة أكبر.

وأشار التقرير إلى أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يريد المزيد من المواهب الدفاعية ذات المستوى العالي في خط وسطه، مع استهداف التعاقد مع يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا انتقل إلى البلوز قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو.

كانتي شارك مع تشيلسي في 259 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 13 هدفًا، وصنع 15 آخرين، خلال ست سنوات في ستامفورد بريدج.

بطل كأس العالم 2018 حصل مع تشيلسي على دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة واحدة في كل بطولة.