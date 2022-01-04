آرسنال يحدد شروطه للتعاقد مع كوتينيو في يناير

كثف نادي آرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع صانع الألعاب فيليب كوتينيو من برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة يحاول التخلص من اللاعب البرازيلي خلال الميركاتو الحالي بكل ما لديه من قوة، من أجل توفير راتبه المرتفع.

كوتينيو منفتح لفكرة الرحيل عن النادي الكتالوني، لكنه لا يرحب بفكرة العودة إلى البرازيل من جديد، ويريد الانتقال للدوري الإنجليزي أو الإيطالي.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن ترحيب كوتينيو بالانتقال إلى صفوف آرسنال خلال شهر يناير الجاري.

ومن جانبه لا يمانع المدرب ميكيل أرتيتا هذه الفكرة، ويريد الاستعانة بخدمات كوتينيو ولكن بشرط ألا تكون صفقة بيع نهائي.

ويريد أرتيتا التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم دون إلزامية الشراء، وبتخفيض كبير في راتبه.

ومن غير الواضح حتى الآن ترحيب اللاعب وناديه بالشرطين الذي وضعهما آرسنال من أجل التعاقد مع صانع الألعاب المهمش هذا الموسم.

ويواجه آرسنال منافسة قوية للتعاقد مع كوتينيو من بعض أندية الدوري الإنجليزي، وأبرزها إيفرتون وليستر سيتي وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة شارك في 16 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين ولم يصنع أي أهداف.

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