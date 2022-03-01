آرسنال أم الدوري الإسباني؟ الشكوك تحيط بمستقبل ليفاندوفسكي !

حالة من الجدل تظهر من جديد حول موقف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي العقد الحالي لصاحب الـ33 سنة في يونيو 2023، وسط تكهنات حول الخطوة القادمة له سواء بالتجديد أو الرحيل.

وهو ما تطرق له الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، مؤكدًا أن اللاعب يفضل البقاء وسط اهتمام آرسنال وأتلتيكو مدريد وريال مدريد بضمه.

وقال رومانو:"مستقبل ليفاندوفسكي مفتوح وواضح للجميع، هو يفضل التركيز على النصف الثاني من الموسم مع بايرن ميونخ".

وأضاف:"ولكن مع نهاية عقده في 2023 هو يريد البقاء والحصول على عقد جديد، دون وجود أي محادثات مع ناديه حتى الآن".

وفي سياق منفصل كشفت صحيفة "as" عن أنباء أخرى، تفيد بأن ليفاندوفسكي يريد الانتقال إلى إسبانيا هو وعائلته.

وأوضحت أن اللاعب قد يفكر جديًا في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد للعمل مع المدرب دييجو سيميوني، في حالة انهيار مفاوضات التجديد مع بايرن.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يعيش فترة من التألق مع بايرن هذا الموسم، حيث سجل 39 هدفًا في 33 مباراة بكل البطولات.