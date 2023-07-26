ارحل يا كيليان مبابي هذا وقت إرلينج هالاند .. لهذا غيرت "24 EAFC" نجم الغلاف!

الكشف عن سر استبعاد مبابي من غلاف لعبة EA FC 24..

تم أخيرًا تفسير سبب غياب كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن غلاف لعبة كرة القدم التفاعلية الشهيرة، "EA FC 24"، بعدما كان نجم غلاف النسخة الماضية، واحتلال النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لمكانه.

وتعد "EA FC 24" أول نسخة تقدمها شركة "EA Sports" بعد انفصالها عن "FIFA" بعد 30 عامًا من الشراكة بين الطرفين.

مبابي كان نجم الغلاف خلال نسخة 21، و22، و23، قبل أن يخسر مكانه أخيرًا لصالح هالاند.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية كشفت أن قرار "EA Sports" بعدم تجديد عقد مبابي كان بسبب باريس سان جيرمان.

الصحفية الفرنسية المقربة من إدارة النادي الباريسي كشفت أن الشركة طلبت من النادي تقديم اللاعبين الذين تريد أن يشاركوا في المواد التسويقية الرسمية للعبة.

وحسب التقرير، فإن باريس سان جيرمان أرسل أسماء ماركو أسينسيو، ولي كانج إن، الوافدين الجديدين للنادي، بالإضافة إلى ماركينيوس قائد الفريق، مع استبعاد اسم مبابي تمامًا من القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة لم تضع مبابي في القائمة السوداء، لكنها قررت ببساطة عدم وضع اللاعب في المواد التسويقية الخاصة بلعبتها الجديدة بناء على طلب النادي.

قد تكون حقيقة أن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان غير مؤكد حتى الآن أحد الأسباب وراء عدم قيام النادي بوضع اسم نجمه الأول، حتى الآن، في المقدمة.