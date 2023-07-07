ارتكب فعل فاضح ضد فريق كريستيانو رونالدو .. الأهلي يفاوض هذا المدرب!

اسم عالمي جديد مرشح لتدريب لنادي الأهلي!

لا يزل النادي الأهلي السعودي، يبحث عن مدرب عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، أعلن الرحيل عن الأهلي، في الصيف الحالي؛ بعد قيادته الفريق الأول، للتتويج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى، والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، يرغب الراقي، في التعاقد مع الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكشفت الصحيفة، عن أنه بالإضافة إلى سيميوني؛ يوجد اسم الإسباني جوليان لوبيتيجي، والإيطالي لوسيانو سباليتي، ضمن قائمة المرشحين لتدريب النادي الأهلي.

وتعاقد الأهلي المحتمل مع سيميوني، قد يعيد الصراع الشرس بينه والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر الحالي.

سيميوني في موسم 2018-2019، قام بالاحتفال بشكل فاضح، ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، والذي كان يلعب له رونالدو في ذلك الوقت؛ وذلك بعد فوز أتلتيكو مدريد (2-0)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ ليقوم كريستيانو بالانتقام في الإياب، بتسجيله 3 أهداف "هاتريك"، وتقليد حركة المدرب الأرجنتيني.