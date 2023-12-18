ارتبط بالهلال والنصر .. برناردو سيلفا يرد رسميًا على الانتقال إلى الدوري السعودي

برناردو سيلفا يتحدث عن مستقبله بشكل رسمي

رد البرتغالي برناردو سيلفا، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على "إمكانية" الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

اسم سيلفا ارتبط طوال الميركاتو الصيفي الماضي، بالانتقال إلى الهلال، أو مزاملة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأشاد سيلفا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مانشستر سيتي وأوراوا رد ديموندز الياباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة على أراضيها، بتطور الدوري السعودي.

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النجم البرتغالي قال: "الدوري السعودي تحسن بشكل كبير بالمقارنة بالسابق؛ بسبب جلب أفضل النجوم العالمي.. واعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الأسماء، التي ستأتي".

ونفى برناردو سيلفا، الانتقال إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، مؤكدًا على أنه يركز على مانشستر سيتي حاليًا، ولا يفكر في الرحيل.

وعلى الرغم من ذلك.. لم يستبعد سيلفا الانتقال إلى الملاعب السعودية مستقبلًا؛ بقوله: "نعرف بالطبع أن هناك تنافس كبير في أوروبا؛ لكن.. بطبيعة الحال إن كان هناك إمكانية ومستوى مطلوب، سيسعدني الانضمام إلى دوري روشن".