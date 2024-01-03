ارتبط اسمه بالاتحاد .. منافسة سعودية إيطالية على مدافع المغرب وهذا موقف اللاعب!

اسم مغربي كبير يدخل قائمة الترشحيات السعودية

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دخلت المملكة العربية السعودية، في منافسة شرسة مع أندية إيطالية عملاقة؛ للتعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، إجراء السعودية، اتصالات مع المغربي نايف أكرد، مدافع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي؛ للحصول على توقيعه في الشتاء الحالي.

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رومانو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن رغبة قوية من عملاقي إيطاليا ميلان وروما أيضًا، بالتعاقد مع أكرد؛ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأكد الإعلامي الرياضي، على صعوبة تحمل ميلان وروما، قيمة صفقة التعاقد مع المدافع المغربي؛ خاصة أن وست هام لن يقبل إلا ببيعه، مع رفضه فكرة الإعارة تمامًا، في الوقت الذي يشعر فيه اللاعب، بالسعادة في إنجلترا.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي، حاول التعاقد مع نايف أكرد البالغ من العمر 27 سنة، خلال الانتقالات الصيفية الماضية؛ أثناء إصابة المدافع المصري أحمد حجازي.

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