ارتباك داخل النصر قبل مواجهة الهلال في ديربي الرياض

تعرف على سبب الارتباك الموجود داخل النصر قبل ديربي الرياض

shahid

يبدو أن هناك حالة من الارتباك داخل نادي النصر، قبل مواجهة نظيره الهلال في ديربي الرياض مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الارتباك الموجود داخل النصر سببه عبد الإله العمري مدافع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، جعلته يغادر التدريبات الجماعية.

وأكدت الفحوصات الطبية على أن العمري يعاني من كدمة في الفخذ، فضل الجهاز الفني على إثرها خروج اللاعب وتوجهه إلى العيادة الطبية.

ومن المقرر أن يتم حسم موقف العمري من المشاركة في ديربي الرياض مساء اليوم الإثنين، بعد أن يقوم الجهاز الطبي بعمل فحص طبي له لتحديد مصيره.

ويعد العمري واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق نادي النصر، حيث غيابه سيكون مؤثرًا بشكل كبير على دفاع العالمي.

Shahid