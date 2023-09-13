بعد ارتباط اسمه بالهلال .. وكيل العبود يكشف سر تواجد نجم الاتحاد في الرياض

ماذا يفعل عبد الرحمن العبود في الرياض؟!

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لا يزال مستقبل اللاعب عبد الحمن العبود، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يثير الجدل في الشارع الرياضي السعودي، رغم إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

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العبود دخل في صدامات عنيفة مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، والذي طلب التخلي عنه رسميًا، في صيف العام الحالي؛ إلا أن إدارة أنمار الحائلي، رفضت جميع العروض المقدمة لضم اللاعب.

وبعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية.. تم التأكيد على عودة العبود إلى تدريبات العميد، في الفترة القليلة القادمة، وذلك استعدادًا للمشاركة في المباريات؛ إلا أن صورة مثيرة للجدل، انتشرت للاعب، وهو يتواجد في مطار الرياض.

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وتساءلت الجماهير الرياضية، عن سر تواجد اللاعب في العاصمة السعودية، مع تلميحات بإمكانية ذهابه للتوقيع مع الهلال أو النصر، والانضمام إلى أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

لكن.. الرد جاء سريعًا من رفيع الشهراني، وكيل أعمال عبد الرحمن العبود، والذي قال: "لكي لا يكثر التأويل مبكرًا.. اللاعب حصل على إجازة (يومين) من الاتحاد، مجدولة مسبقًا".

وكشف الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العبود أراد استغلال هذه الإجازة؛ حيث ذهب إلى الرياض، للتدرب مع الكابتن ماجد العلي، ومن ثم العودة مجددًا إلى جدة.

جدير بالذكر أن العبود البالغ من العمر 28 سنة، ارتبط اسمه بقوة بالهلال - تحديدًا -، خلال الصيف الحالي؛ وسط أنباء عن إمكانية دخوله في صفقة تبادلية بين الناديين.

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