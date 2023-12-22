بعد ارتباط اسمه بالاتحاد .. إجابة مفاجئة من محمد الشناوي عن الانتقال للدوري السعودي

محمد الشناوي يثير الجدل بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي

رد النجم الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، على الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2023".

الشناوي البالغ من العمر 35 سنة، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو ضمك السعوديين؛ خاصة بعد تألقه الكبير في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي استضافتها المملكة على أراضيها.

وقال الشناوي في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، مساء اليوم الجمعة، بخصوص الانتقال إلى الدوري السعودي: "الكلام عن هذا الموضوع كثير"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن حصول الأهلي المصري، على المركز الثالث في كأس العالم.. وجّه الحارس الدولي المتألق، الشكر إلى الله عز وجل، على هذا الإنجاز، والعودة إلى بلاده، بميدالية جديدة.

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب محمد الشناوي، عن حسرته الكبيرة من عدم التأهل إلى النهائي المونديالي، معتبرًا أن فريقه أهدر أسهل فرصة؛ للتواجد في المشهد الختامي من البطولة العالمية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية؛ ليكتفي باللعب على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والذي فاز فيها مساء اليوم الجمعة، على أوراوا رد ديموندز الياباني، بأربعة اهداف مقابل اثنين.