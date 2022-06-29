"أراك الموسم القادم" .. بيريرا يتحدى مشجع هلالي يتمنى رحيله

لاعب الهلال يتحدى أحد المشجعين

وجه البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ صانع ألعاب فريق نادي الهلال، رسالة تحدي كبيرة لأحد مشجعي الزعيم، بعد انتهاء موسم 2021-2022 بتتويج الفريق ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشجع هلالي يتمنى رحيل بيريرا ويصفه بالسيء

نشر بيريرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها أرقامه، معبرًا عن فخره بما قدمه مع الزعيم خلال الموسم الماضي.

لعب ماتيوس مع الهلال 34 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 15 هدفًا لزملائه بالفريق.

أحد مشجعي الهلال قام بالرد على أرقام بيريرا قائلًا: "لاعب سيء ننتظر مغادرتك، كلنا نعرف أنك لا تريد الهلال وجمهور الهلال لا يريدك، عندما خرجت من الفريق شاهدنا فريق قوي وحققنا الدوري بدونك".

كيف رد بيريرا في رسالة تحدي للمشجع الهلالي؟

ماتيوس بيريرا قام بتوجيه ردًا به تحدي للمشجع الهلال، حيث أكد له على أنه الموسم القادم سيقوم بتقديم مستوى مميز للغاية.

ورد بيريرا على المشجع قائلًا: "أراك الموسم القادم".

ووجد اللاعب البرازيلي انتقادات كبيرة من جماهير نادي الهلال طوال الموسم، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المأمول منه منذ أن انضم للفريق خلال صيف 2021.

I see u next season 🤫😂 — Matheus Pereira (@MatheusPereira) June 28, 2022

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