"اذهبوا لجاياردو واسألوه" .. كريم بنزيما يحرج مدرب الاتحاد بعد الحديث عن خلافاتهما

كريم بنزيما يرد على خلافاته مع مارسيلو جاياردو..

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تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، عن "علاقته" مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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جاياردو "استبعد" بنزيما من معسكر دبي الإعدادي، خلال فترة التوقف الأخيرة، مع عدم ضمه إلى قائمة الفريق الأول في بعض المباريات؛ وسط أنباء عن خلافات قوية بينهما.

وعن ذلك يقول بنزيما في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "أنا سعيد في الاتحاد؛ ومن طرفي أنا.. ليس لديّ خلافات مع المدرب أو أي شخص".

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وأضاف المهاجم الفرنسي: "إذا كنتم تشعروا بأن هناك خلافات.. اذهبوا إلى جاياردو ووجّهوا إليه هذا السؤال (هل لديه أي خلاف معي؟!)".

وأكد كريم بنزيما، على أنه جاهز دائمًا للمشاركة مع نادي الاتحاد، مطالبًا الإعلاميين أن يسألوا مدرب الفريق "لماذا يتم استبعاده من المباريات.. ولماذا رفض مشاركته في معسكر دبي؟!".

وعاد بنزيما إلى مباريات الاتحاد مؤخرًا؛ ولكنه لم يسجل أي هدف منذ ذلك الوقت، بل أحرز في مرمى فريقه بالخطأ، خلال مباراة نافباخور الأوزبكي، في إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز العميد (2-1)، وسط تشكيك من البعض بـ"تعمده ذلك" بسبب خلافه مع جاياردو؛ وفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

جدير بالذكر أن بنزيما، سجل 12 هدفًا وصنع 6 آخرين، خلال 22 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مختلف المسابقات.

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