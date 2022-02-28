أخيرًا.. مانشستر يونايتد يقرر مستقبل كريستيانو مع الفريق

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

الكثير من الشكوك أحاطت بمستقبل النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر في ظل التقارير التي تفيد باحتمالية رحيله عن النادي في الصيف.

ويواجه صاروخ ماديرا الذي أتم عامه الـ 37 هذا الشهر، شبح رقم سلبي لم يحققه منذ عام 2009، عندما فشل في تسجيل أقل من 20 هدفًا في الدوري، وحتى الآن رونالدو في رصيده تسعة أهداف فقط هذا الموسم في البريمييرليج وأمامه 12 مباراة لتفادي هذا الرقم.

ما هو مستقبل كريستيانو مع الفريق؟

وبحسب ما ورد عن "ديلي ميل" فإنه من غير المرجح أن يغادر كريستيانو رونالدو وأنتوني مارسيال مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن "الكثير من الشك كان يحيط بمستقبل كلا اللاعبين، لكن يبدو أن النادي سعيد ببقائهم في ملعب أولد ترافورد حتى موسم 2022/23".

وأشارت أن كلًا من مارسيال وكريستيانو رونالدو يُنظر إليهما من قبل الإدارة كلاعبين لهما مستقبل في النادي.

ما هو موقف كريستيانو مع يونايتد؟

ويستعد رونالدو مع مانشستر يونايتد، لمواجهة نارية أمام مانشستر سيتي، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

جدير بالذكر أن البرتغالي الدولي، شارك هذا الموسم في 29 مباراة بكافة المسابقات مع الشياطين الحمر، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين.

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