أخيرًا أنباء سعيدة لبرشلونة .. توريس وبيدري يسافران للرياض للحاق بالكلاسيكو!

أعلن نادي برشلونة عن شفاء الثنائي فيران توريس وبيدري جونزاليس من فيروس كورونا عقب صدور نتائج التحاليل الأخيرة الخاصة بهما.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن الثنائي سيسافر للمملكة العربية السعودية في أسرع وقت ممكن.

وكتب النادي في البيان: "نجما الفريق الأول بيدري جونزاليس وفيران توريس ظهرت النتائج الخاصة بهما في تحليل فيروس كورونا سلبية".

وأضاف: "الثنائي سينضم لبقية الفريق في الرياض قريبًا، والنادي قام بإخبار السلطات المختصة بالوضع الجديد".

ويلعب برشلونة في المباراة النصف نهائية من كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد في المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء.

ويخوض الفائز المباراة النهائية يوم الأحد أمام الفريق الفائز من نصف النهائي الآخر بين أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة يخوض البطولة بصفته بطل كأس إسبانيا بينما يلعب ريال مدريد بصفته وصيف الدوري.