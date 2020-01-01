أخبار برشلونة: رحيل سواريز إلى يوفنتوس ورد ليون بشأن سعر ممفيس ديباي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020

سواريز على أعتاب يوفنتوس

لقد حصل أبطال دوري الدرجة الأولى الإيطالي على مرادهم.

أبرم يوفنتوس صفقة مع برشلونة لضم المهاجم لويس سواريز، حسبما زعم تانكريدي بالميري.

وسيدفع النادي الإيطالي 3 ملايين يورو مقدمًا للنجم، مع 13 مليون يورو أخرى سيتم دفعها عن طريق المكافآت.

ليفربول يستعد للاستفادة من إقامة كوتينيو في برشلونة

من المحتمل أن يؤدي قرار برشلونة بالإبقاء على فيليبي كوتينيو في النادي الموسم المقبل إلى حصول ليفربول على 4.4 مليون جنيه إسترليني إضافية، وفقًا لما ذكرته ميرور.

إذا خاض البرازيلي 15 مباراة أخرى مع النادي الكتالوني، فسيحق للريدز الحصول على رسوم إضافية.

يقال إن رونالد كومان المدرب الجديد لنادي برشلونة حريص على أن يلعب كوتينيو دورًا كبيرًا مع فريقه في الفترة المقبلة.

ليون يرد على برشلونة بشأن سعر ممفيس ديباي

يقدّر ليون هدف نادي برشلونة ممفيس ديباي بـ 25 مليون يورو فقط (23 مليون جنيه إسترليني / 29 مليون دولار) نظرًا لحقيقة أن عقده ينتهي العام المقبل - وفقًا لموندو ديبورتيفو.

الدولي الهولندي ليس لديه النية للتوقيع على تجديد، مع رغبته في استكمال الانتقال إلى الكامب نو قبل الموسم الجديد.

في حالة انضمام ديباي إلى النادي الكتالوني، سيرتبط مع إبن موطنه مدرب هولندا السابق رونالد كومان، الذي حل محل كيكي سيتيين في الفريق الشهر الماضي.

كلوب يتحدث مع الصفقة المحتملة لبرشلونة

تحدث يورجن كلوب شخصيًا مع فينالدوم حول مستقبله القريب وسط أحاديث مستمرة عن إنتقال اللاعب لبرشلونة ، وفقًا للإندبندنت.

يفضل ليفربول الإبقاء على لاعب خط الوسط الهولندي، لكنه سيكون على استعداد للسماح له بالمغادرة إذا أراد اللاعب ذلك، ثم من المتوقع أن يتجه الريدز لإتمام صفقة تياجو.

نجوم برشلونة يتحدثون عن ميسي وغضب بسبب تصريحات إيتو

صرح نجم الدفاع السابق لبرشلونة بيول،" أنه سعيد ببقاء ميسي وأن برشلونة أقوى بوجود الليو".

بينما صرح نجم الهجوم صامويل إيتو، " لقد بقي ميسي وأنا سعيد، لكن قلب هذا الفريق يحتاج إلى المزيد من اللاعبين" وأستكمل حديثه عن النجم الأرجنتيني قائلًا "هازارد يستطيع أن يكون بنفس مستوى ميسي".

أعتبر البعض تصريحات النجم الكاميروني بها طابع الهجوم وأثارت غضب بعض عشاق الليو.