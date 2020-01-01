أخبار برشلونة: خليفة ميسي من ليفربول وتحركات من باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الخميس 27 أغسطس 2020:

الخطوة الأولى.. باريس سان جيرمان يستفسر عن وضع ميسي

تداولت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان بدأ يخطو الخطوات الأولى للتعاقد مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير الصحافة، فإن ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، قد اتصل بالفعل بأحد المقربين من بيئة ميسي للاستفسار حول وضعه القانوني وخططه للمرحلة المقبلة.

ليوناردو تلقى إجابات بشأن ميسي وبرشلونة والراتب المتوقع وعدد سنوات العقد التي يريدها البرغوث وقام بنقلها إلى المسؤولين في بي آس جي تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

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كومان يطلب من جريزمان خلافة ميسي في برشلونة

طلب رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، من أنطوان جريزمان، أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يلعب بذات الطريقة التي نجح فيها مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ كومان اجتمع مع جريزمان وطلب منه تقديم أفضل ما لديه كما فعل مع أتلتيكو مدريد وأن يكون له دورًا أكبر في خط هجوم برشلونة.

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ماني الخليفة المحتمل لميسي في برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول مرشح لخلافة ليونيل ميسي في برشلونة بعد الرحيل المنتظر للنجم الأرجنتيني.

وحسب الموندو فإن ساديو ماني أحد الخيارات المتاحة أمام برشلونة في الوقت الحالي، حيث أنه نقلًا عن توتو ميركاتو فإن بعض الوكلاء قد عرضوا النجم السنغالي على برشلونة في الساعات الماضية.

وأضافت الموندو أن العلاقة القوية بين ساديو ماني ورونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة قد تكون وراء إتمام الصفقة، حيث لعب نجم ليفربول الحالي تحت قيادة المدرب الهولندي في ساوثامبتون.

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روني: تعاقد ليفربول مع تياجو أفضل من تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي!

يرى واين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، أن تعاقد ليفربول مع تياجو ألكنتارا سيكون أكثر نفعًا وفائدة من تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي، بل وسيضمن للريدز الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أسطورة مانشستر يونايتد قال "أظن أن المنافسة على الدوري ستكون بين ليفربول وسيتي، ومع ضم ليفربول لتياجو، أعتقد أنهم حسموا اللقب. التعاقد مع تياجو أفضل من تعاقد سيتي مع ميسي".

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إنتر يريد التعاقد مع فيدال

ذكر "جيانلوكا دي مارزيو" أن إنتر أعاد فتح الحديث حول إمكانية التعاقد مع أرتورو فيدال من صفوف برشلونة.

التقرير تحدث عن مفاوضات أولاً مع اللاعب للتوصل معه لاتفاق، ثم فتح الحديث مع برشلونة بخصوص ضم اللاعب التشيلي الذي خرج من الحسابات.

القائمة لدعم خط الوسط تضم على رأسها نجولو كانتي من تشيلسي، ولكن يجب توفير سيولة مادية كبيرة لضمه، ثم تانجوي ندومبيلي الذي ارتبط بصفقة تبادلية مع ميلان شكرينيار