أخبار برشلونة: ميسي باقٍ رغم رغبته في الرحيل!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتيين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28 أغسطس 2020:

إدارة برشلونة تحسم الأمر .. لا لبيع ميسي

كشفت تقارير صحفية موقف إدارة برشلونة الإسباني من بيع ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي في ظل اهتمام من مانشستر سيتي بضم اللاعب.

وقال أشرف بن عياد، مراسل شبكة beIN الرياضية، أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قررت رفض أي عرض مقدم للتعاقد مع ميسي ولن يتم بيعه بأي صورة ممكنة.

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والد ميسي يعلن وجهته المقبل

أعلن خورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي وجهة نجله المقبلة عندما تحدث مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، التي أكدت أن ليوناردو تواصل مع خورخي ليعرف إذا ما كان مهتمًا بالانضمام لباريس سان جيرمان، فجاء الرد من الأرجنتيني أن نجله اختار اللعب لمانشستر سيتي.

تفاصيل خطة مانشستر سيتي لضم ميسي .. 3 لاعبين و100 مليون يورو

رسمت إدارة مانشستر سيتي الملامح الأساسية لخطة الحصول على خدمات ليونيل ميسي من برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال إبرام صفقة تبادلية ضخمة مع النادي الكتالوني.

إدارة سيتي تخطط لعرض 100 مليون يورو على إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، بالإضافة إلى الثلاثي إريك جارسيا وجابرييل جيسوس وبيرناردو سيلفا، في عرض يبدو جيدًا بعض الشيء قياسًا بما نشرته الصحافة في الساعات الماضية.

تصرف أجويرو يؤكد انضمام ميسي لمانشستر سيتي

ألمح سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى انضمام مواطنه، ليونيل ميسي، إلى الفريق الإنجليزي قادمًا من برشلونة خلال سوق الانتقالات الجارية.

وقرر أجويرو إزالة الرقم 10 من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص "إنستجرام" إذ عدل اسمه من سيرخيو أجويرو 10 إلى فقط سيرخيو أجويرو.

وأثار حذفه رقم القميص 10 من حساباته الكثير من التكهنات، إذ يشير الأمر إلى تغيير رقم القميص لمنح ميسي رقمه المفضل مما يعني قدوم البرغوث إلى ملعب "اتحاد".

كلوب: ميسي لليفربول؟ هو لاعب جيد لكنني غير مهتم

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن فريقه غير مهتم بالحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وقال كلوب: "اهتمام ليفربول بليونيل ميسي؟ من لا يحب أن يضمه لصفوف فريقه، هو لاعب جيد لأكون صريحًا، لكن لا توجد فرصة لذلك".

أزمات برشلونة لا تنتهي .. قلق بسبب أومتيتي وقلة العروض

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يعاني في الوقت الحالي من قلة العروض التي تلقاها النجم الفرنسي صامويل أومتيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الفريق الكتالوني لم يتلق أي عروض قوية حتى الآن من أجل رحيل اللاعب.