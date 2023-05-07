"اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور مانشستر يونايتد يهاجم دافيد دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام

ثورة غضب جماهيرية ضد دافيد دي خيا..

شن جمهور نادي مانشستر يونايتد هجومًا ضاريًا على الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى الفريق، بعدما تسبب بشكل مباشر في خسارة "الشياطين الحمر" أمام وست هام يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي، لحساب الجولة 35 من الدوري الإنجليزي 2022-23.

دي خيا ارتكب خطأً فادحًا أدى إلى هدف الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 27 من عمر المباراة، ليصبح مانشستر يونايتد في خطر فقدان مقعده في المربع الذهبي.

دي خيا وجد نفسه تحت دائرة الضوء بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة، مع احتدام الجدل حول ما إذا كان يجب على النادي أن يعرض عليه عقدًا جديدًا.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أوردت ردود الفعل الغاضبة على خطأ دي خيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب أنصار يونايتد بطرد الإسباني على الفور.

وجاء في أحد التعليقات: "لا تمنحوا دي خيا أي عقد للتوقيع عليه، يجب أن يبحث عن نادٍ آخر".

فيما رد آخر: "إذا تم تمديد عقد دي خيا، ولم يتم التوقيع مع أي حارس آخر وبدأت الأمور تسير بشكل سيئ في الموسم المقبل، فإن كل شيء سيكون على عاتق إريك تين هاج، سيكون ذنبه بالكامل إذا تعرض للإقالة".

وكتب أحد المشجعين المحبطين: "لا يمكن أن نواصل تقديم الأعذار لدي خيا ، عليه أن يتقدم أو يفقد مكانه"، فيما كتب آخر: "اخرج من نادينا دافيد دي خيا، أنا آسف".

وخلال الموسم الحالي، ارتكب دي خيا أربعة أخطاء مباشرة أدت إلى هدف في شباكه في كافة المسابقات، وهو الرقم الأعلى لحارس في الدوري الإنجليزي، مناصفة مع الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام.

يذكر أن عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على تمديد بقاء الإسباني في "أولد ترافورد" حتى الآن، مع سعي النادي إلى تخفيض ميزانية رواتبه المتضخمة.