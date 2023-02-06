اختيار مفاجئ من دياز لبديل كنو أمام فلامنجو

الهلال يُواجه فلامنجو في نصف نهائي مونديال الأندية

يُواصل الهلال استعداداته لمواجهة فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية مساء الثلاثاء القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام حاليًا في المغرب، وهو اللقاء الذي سيغيب عنه نجم الوسط محمد كنو بعد طرده خلال مواجهة الوداد.

التوقعات كانت تُشير إلى أن عبد الله عطيف سيُعوض كنو في الوسط، حيث يُعد البديل الأكثر خبرة في مجموعة الوسط، لكن صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن توجه المدير الفني رامون دياز لخيار آخر مفاجئ تمامًا.

الصحيفة أوضحت أن المدرب الأرجنتيني سيدفع بالشاب مصعب الجوير في الوسط بدلًا من كنو، فيما سيُواصل عطيف جلوسه على مقاعد البدلاء مما يصب في صالح التقارير التي تتحدث عن رحيله عن النادي بنهاية عقده الصيف القادم.

اللقاء سيشهد كذلك غياب أندريه كاريلو بعدما تعرض لإلتواء في المفصل، وفيما أكد دياز غياب اللاعب عن مواجهة فلامنجو أوضحت الرياضية أن مدة غيابه مازالت مجهولة ولم تُحدد بعد.

يُشار إلى أن مباراة نصف النهائي الأخرى ستجمع الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء القادم، وسيُواجه الهلال أحدهما في النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث.