"اختيار غريب لحكم النصر والخليج" .. اتهام صريح لاتحاد الكرة بإفساد الدوري!

أشارت صحيفة الشرق الأوسط السعودية إلى أن اتحاد الكرة السعودي استقر على حكام مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن، والتي ستنطلق غدًا بمباراة تجمع النصر مع الخليج وأخرى بين الاتحاد وأبها.
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الصحيفة أوضحت أن اتحاد الكرة اختار السعودي ماجد الشمراني حكمًا لمباراة النصر والخليج على استاد الأول بارك، فيما تم تعيين نيكولا دابانوفيتش من مونتينيجرو لإدارة لقاء الاتحاد وأبها في جدة، وقد وجه الناقد الرياضي هتان النجار انتقادات لاذعة لتلك الاختيارات.
النجار وعبر حسابه على تويتر انتقد بقوة اختيار الشمراني لإدارة مباراة الأول بارك المهمة رغم الجدل الكبير الذي أثاره عقب إدارته لقاء الهلال والشباب الأخير، فيما وصف حكم مواجهة الجوهرة المشعة بأنه صاحب سيرة تحكيمية متواضعة.
إذ كتب متهمًا اتحاد الكرة بإفساد الدوري "مواجهات لا تحتمل التقصير، ليفاجئنا اتحاد الكرة بإسناد مهمة تحكيم الاتحاد وأبها لحكم أجنبي سيرته التحكيمية متواضعة وأنباء عن تكليف الحكم ماجد الشمراني لمواجهة النصر والخليج وهو أكثر حكم محلي عليه لغط الموسم الحالي. ثم نقول لماذا؟!. أين حكام النخبة الأجانب! معقولة مرة ما في.؟".
يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ56.
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