اختيارات صادمة .. نجم البرازيل يتجاهل ميسي ورونالدو بأفضل مواهب العالم!

تجاهل أيضًا مواطنه فينيسيوس جونيور

عندما يتعلق الأمر بأفضل المواهب في كرة القدم لا يمكن تجاهل الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ولكن كان لأحدهم رأي آخر!

المهاجم البرازيلي ريتشارليسون استبعد ميسي ورونالدو من قائمته لأفضل 3 لاعبين في العالم، بل تجاهل أيضًا مواطنه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وجاء ذلك عندما تحدث نجم توتنهام إلى شبكة "ESPN" الأمريكية مشيرًا إلى أن رودريجو نجم ريال وزميله جود بيلينجهام وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هم الأفضل في العالم.

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وفي مقطع آخر طُلب من ريتشارليسون اختيار لاعبه المتكامل من النجوم الحاليين واختيار صفة معينة من كل لاعب، ليقع اختياره على كيليان مبابي عندما يتعلق الأمر بالسرعة، والنجم البرازيلي السابق أدريانو في القوة.

وعند الحديث عن الذكاء اختار ريتشارليسون لاعب الوسط الألماني تونس كروس، وأما كريستيانو رونالدو في براعة التسديد، وكيفين دي بروينه للتمريرات والصفات القيادية للمدافع المخضرم تياجو سيلفا.

وأما بالنسبة للاحتفال الأفضل فاختار ريتشارليسون نفسه بسبب احتفال "الحمام" الذي اشتهر به مؤخرًا.