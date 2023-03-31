اختلف مع كريستيانو رونالدو .. نونو سانتو: جئت السعودية لأكون إنسانًا أفضل

تصريحات مهمة من مدرب الاتحاد حول تجربته في الدوري السعودي

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أشاد نونو سانتو المدير الفني للاتحاد بتجربته في الدوري السعودي، مشيرًا إلى أنه جاء المملكة ليعيش تجارب ومواقف جديدة ويختبر ثقافة أخرى مما سيجعله إنسانًا أفضل.

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المدرب البرتغالي يقود العميد بنجاح لصدارة دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة عن النصر، وتبدو بصمته الفنية واضحة جدًا على أداء اللاعبين الفردي والجماعي وتطور العديد منهم.

سانتو أوضح أنه درس الدوري السعودي وشاهد بعض مبارياته قبل التوقيع للاتحاد، وأضاف لحساب دوري روشن "منذ تحدث معي النادي وأنا أعلم أنني سآتي لدوري تنافسي للغاية مع بيئة جديدة ومختلفة. كنا نعلم حجم المنافسة وقد شاهدنا عديد المباريات والحقيقة أنه دوري صعب جدًا".

وأضاف حول الحياة في السعودية "هي تجربة جديدة ومختلفة، وحين تخطو مثل تلك الخطوة يجب أن تكون مستعدًا للتغيير، سواء تغيير البلاد أو الثقافات، والأمر يعود لنا للتأقلم مع تلك الحياة الجديدة. في نفس الوقت فالأمر مفيد لنا كبشر أن نخوض تجارب جديدة ونُجرب ثقافات وبلاد ومواقف جديدة ونقابل أشخاصًا جدد، هذا الأمر سيجعلني إنسانًا أفضل ولهذا أنا هنا في السعودية".

سانتو أشاد بخطة الحكومة السعودية دعم الأندية بعدد من النجوم الكبار خلال الموسم القادم، مشيرًا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قوة الدوري ويُحسن من جودته، فيما اختلف مع كريستيانو رونالدو حول أن الدوري السعودي سيكون الرابع أو الخامس عالميًا بعد 5 سنوات، إذ رأى أن الطريق أطول من ذلك.

وأضاف "هذا مشروع جيد، أن تجعل الدوري أقوى وأكثر تنافسية، لكن هذا الطريق طويل جدًا ويحتاج من الجميع أن يعمل بشكل شاق جدًا ويقومون بالكثير من التغييرات، وأظن أن النية موجودة لإحداث ذلك التغيير. الدوري السعودي قادر على أن يكون تنافسيًا مثل الدوريات الأوروبية وأنا دوري أن أساعد في ذلك بتطوير اللاعبين ومساعدة النادي الذي أعمل معه".

سانتو أبدى سعادته البالغة خلال حديثه بالجمهور الاتحادي ودعمه للفريق داخل وخارج جدة، كما شدد على أهمية دعم اللاعبين الصغار ومساعدتهم ليُصبحوا نجومًا في المستقبل.

Shahid