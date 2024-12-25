الظهير الأيمن الإنجليزي على رأس أولويات ريال مدريد

يراقب ريال مدريد دائمًا السوق وخاصة اللاعبين الذين تبقى عام واحد في عقودهم أو الذين يعدون أحرارًا بالكامل في سوق الانتقالات، وبالأخص الصيف المقبل.

في الصيف المقبل، سيكون الظهيران الأيسر والأيمن من الأولويات التي يطمح الملكي لتعزيزها، ويعد ديفيس المرشح الأبرز في مركز الظهير الأيسر، وألكساندر آرنولد في مركز الظهير الأيمن.

ويتعرض آرنولد لضغوط من قبل ليفربول من أجل التجديد على الأقل، كي يضمن الريدز الاستفادة المادية منه على الأقل حال قرر الرحيل بشكل تام عن فريق حياته.

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بينما تؤكد صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد لا يزال يقاتل من أجل التعاقد مع آرنولد مجانًا في الصيف المقبل وإيجاد بديل كفء لداني كارباخال الذي يغيب الآن للإصابة.

ينصح المدرب المخضرم هاري ريدناب مواطنه بالانتقال إلى ريال مدريد، وقد قال في تصريحاته لشبكة "سكاي": "آرنولد لاعب شاب أعطى كل شيء لناديه وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لو كنت مكانه لفضلت الذهاب وتجريب شيء مختلف وثقافة مختلفة".

وأردف: "إذا كان يريد الذهاب إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي فسيكون الأمر غير ممكن، لأن ليفربول هو ناديه الذي لعب له طيلة حياته، أما إذا كانت هناك فرصة للانتقال إلى ريال مدريد فكيف ستمنعها؟ عليه المخاطرة والتوقيع مع مدريد".

ويختلف هاري ريدناب البالغ من العمر 77 عامًا بوضوح مع العديد من الأشخاص في بلده إنجلترا حول النصيحة الموجهة لآرنولد، حيث يحذره العديدون وعلى رأسهم جايمي كاراجر من مصير "مايكل أوين" الذي انتهت نجوميته لدى النادي الملكي.