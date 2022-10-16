اختفى في ظل صلاح .. أرقام هالاند المحبطة ضد ليفربول!

يبدو أن ماكينة الأهداف تعطلت أمام ليفربول!

حقق ليفربول الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف نظيف سجله المصري محمد صلاح في الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء عندما مر بالكرة من منتصف الملعب ووصل إلى المرمى وسدد ببراعة في مرمى الفريق الضيف.

ذلك الفوز تحقق تحت أنظار إرلينج هالاند الذي فشل للمرة الثانية منذ قدومه إلى مانشستر سيتي في التسجيل في مباراة بالدوري الإنجليزي، والأولى على الإطلاق التي لا يسجل ولا يصنع فيها.

أرقام هالاند لم تكن طيبة ضد ليفربول وانعكست بشكل واضح على نتيجة اللقاء الذي فشل فيه مانشستر سيتي في هز شباك أصحاب الأرض.

فيما يلي دعونا نستعرض أرقام هالاند الذي يبدو رغم كل أهدافه وأنه اختفى في ظل محمد صلاح هداف الموسم السابق.

شارك هالاند بشكل أساسي في المباراة ولم يغادر حتى انتهت مع صافرة الحكم، ولم يسجل ولم يصنع كما ذكرنا.

كان للنرويجي أربع تسديدات على المرمى تم التصدي لهم جميعًا، في حين أنه سدد كرة خارج المرمى وأخرى أبعدها الدفاع.

لمس الكرة 39 مرة وكان له تمريرة خطيرة واحدة، وحاول المراوغة مرة واحدة وفشل فيها، وقدم 13 تمريرة صحيحة من أصل 17 بنسبة دقة 76%.

على الأرض فشل هالاند في ست كرات ثنائية اشترك فيهم بنسبة نجاح صفر% أما في الهواء ارتفعت النسبة إلى 100% نجاح بثلاث كرات مشتركة.

خسر الكرة 11 مرة وكانت مساهمته الدفاعية واضحة مما يعني أن ليفربول كان له كلمته في المباراة، حيث شتت ثلاث كرات.