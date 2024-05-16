اختفاء غير مُبرر .. قرار لابورتا يضع علامات استفهام من جديد على موقف تشافي!

تصرف مفاجئ قبل ساعات من السفر إلى ألميريا

أثار غياب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن مباراة الفريق أمس الخميس أمام ألميريا، عدة تساؤلات بشأن وجود أزمة مع المدرب تشافي هيرنانديز.

وحل برشلونة ضيفًا على ألميريا، أمس الخميس على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ضمن منافسات الجولة 36 (قبل الأخيرة) من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة "راديو كتالونيا"، جوان لابورتا، قرر في اللحظة الأخيرة عدم السفر إلى ألميريا، حيث أكد أنه يغيب لارتباطه بمواعيد أخرى في جدول أعماله.

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وأشارت إلى أن غياب لابورتا له أسباب أخرى أيضًا، تتعلق بانزعاجه من المؤتمر الصحفي الذي عقده تشافي هيرنانديز يوم الأربعاء الماضي، والذي تحدث خلاله عن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النادي.

وأوضحت أن المدير الرياضي، البرتغالي ديكو لم يتواجد أيضًا في مقصورة ملعب ألميريا، حيث يتواجد في بلاده لأسباب مهنية، لم يتم الكشف عن طبيعتها.

وختمت: " غياب اثنين من كبار المسؤولين الرياضيين في برشلونة، يعتبر أمرًا مفاجئًا لأنه ليس هذا هو الحال عادة. هناك أجواء غريبة في النادي رغم الإعلان الرسمي عن استمرار تشافي، تجعلنا نتنبه لوضع المدرب الذي يرتبط بعقد حتى 2025".