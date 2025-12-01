اختبار ماستركارد | تحدي معلومات "أسطوري" وفرصة لربح قميص مُوقع من لويس فيجو

يتجدد موعدكم الأسبوعي مع فقرة جديدة من مسابقة ماستركارد الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا. تحدي جديد وفرصة مثالية للفوز بالجائزة القيمة.

نحن ندعوك لاختبار ينعش ذاكرتك الكروية عن طريق الإجابة على مجموعة من الأسئلة حول اللحظات التي لا تُنسى في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

إجابتك الصحيحة على 4 أسئلة هي مفتاحك لدخول السحب على الجائزة الثمينة، والتي ستكون عبارة عن قميص موقع من النجم البرتغالي الأسطوري لويس فيجو، الذي يُشارك ماستركارد التحدي هذا العام.

لا تضيّع فرصة الفوز بهذا القميص الفريد. شارك الآن في مسابقة ماستركارد. أجب على الأسئلة، واسترجع ذكريات الماضي، وربما تكون أنت الفائز المحظوظ بقميص لويس فيجو المُوقع!