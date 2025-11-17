اختبار ماستركارد | اختبر مدى معرفتك بأساطير دوري الأبطال واغتنم قميص "فيجو"

تستمر مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بذات الحماس والندية، ومعها تستمر مسابقة ماستركارد الأسبوعية، التي تختبر معلوماتك الكروية.

التحدي هذه المرة يركز على أساطير كرة القدم الذين صنعوا المجد في هذه المنافسة العريقة. هذه فرصتك الذهبية لتستعرض معلوماتك الكروية وتُثبت مدى إلمامك بالنجوم الذين مروا على ملاعب الأبطال.

المكافأة التي تنتظرك هي أكثر من مجرد جائزة؛ لأنها عبارة عن قميص موقّع من النجم الأسطوري لويس فيجو! لذلك حان الوقت لتُحوّل شغفك بدوري الأبطال ومعرفتك بأساطيره إلى فرصة للفوز بجائزة لا تُعوض.

شارك في مسابقة ماستركارد بالأسفل، أجب على الأسئلة الخاصة بأسماء وشخصيات أساطير البطولة، وتنافس لتُصبح أنت الفائز المحظوظ.