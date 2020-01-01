اختبارات كورونا الجديدة تعجل من عودة الجماهير للمدرجات

اختبارات جديدة تستغرق 15 دقيقة تمنح كرة القدم قبلة الحياة بعد أن أصبحت المدرجات خالية بفعل فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن الشركة التي تقوم بالاختبارات الخاصة بفيروس كورونا لنجوم كرة القدم في إنجلترا اقتربت من تطوير اختبارًا جديدة لفحص المصابين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن الاختبار الجديد يستغرق 15 دقيقة فقط وهو ما يسمح بعودة الجماهير قريبًا.

وجهزت الشركة مراكز فحص في الوقت الحالي لفحص عددًا كبيرًا من الجماهير قبل دخولهم للملاعب بمجرد أن يصبح ذلك الفحص جاهزًا للاستعمال.

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وأوضحت الصحيفة أن الفحص الجديد قد يكون جاهزًا في شهر مارس المقبل، وهو ما يعجل من عودة الجماهير للمدرجات قبل نهاية الموسم.

وعانت أندية كرة القدم حول العالم من خسائر جمة بعد إغلاق المدرجات في وجه الجماهير بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في نهاية الشتاء الماضي.

وكانت إنجلترا قد أمتلكت خطة لعودة الجماهير منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، لكن تنفيذها واجه الكثير من الصعوبات مع عودة الفيروس للانتشار في الأسابيع الأخيرة.

جدير بالذكر أن خسائر غياب الجماهير وتوقف كرة القدم في إنجلترا فقط كانت قد بلغت حوالي مليار ونصف يورو في يوليو الماضي.