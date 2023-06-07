اختار ناديه المقبل بالفعل.. ليونيل ميسي يخطر برشلونة بقراره النهائي

الأرجنتيني لن يستطيع انتظار البلوجرانا طويلًا

يبدو أن مسلسل مصير ليونيل ميسي سيحسم سريعًا هذا الصيف، لأن الأرجنتيني قد حدد موقفه بالفعل سواء من العرض السعودي الرسمي أو من تقارير عودته إلى برشلونة.

ميسي اتخذ قرارًا فعليًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، وذلك وفقًا للعديد من المصادر الصحفية، والصحفيين المقربين لميسي ولأنباء برشلونة.

جيرارد روميرو على سبيل المثال أشار إلى أن كل شيء انتهى وأن "ميسي أخطر إدارة برشلونة بأنه لن يستطيع العودة إلى الفريق في ظل الظروف الحالية".

ميسي استند إلى أن إدارة برشلونة الحالية لا تستطيع اتخاذ ضمانات كافية للتعاقد معه في الوقت الراهن، على عكس الأطراف المستعدة لتقديم حزمة مادية وتعاقدية أفضل بالنسبة للأرجنتيني.

وكان إنتر ميامي قد أحرز طفرة كبرى في سباق ضم ميسي، "The Athletic" أشارت إلى أن شركة "أبل" وقعت اتفاقية لعشر سنوات مقبلة مع الدوري الأمريكي، لتكون منصة بث رئيسة له، وناقشت إمكانية توفير حصة من عائداتها من Apple TV+'s MLS Season Pass، لتذهب لميسي، هذا بجانب أن شركة "أديداس" الراعية للدوري الأمريكي منذ عام 1996م، عرضت كذلك تخصيص جزء من أرباحها للاعب.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أوضحت الصحيفة كذلك أنه من المحتمل حال موافقة ميسي وانتقاله للدوري الأمريكي، أن يكون أمامه خيار لامتلاك نسبة محددة من النادي، عند انتهاء مسيرته معه، على غرار ما عُرض على النجم ديفيد بيكهام عام 2007.