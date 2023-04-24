اختار الاثنين! السبب وراء تفضيل كريم بنزيما الاستمرار مع ريال مدريد عن السعودية

الكشف عن الأسباب التي دفعت كريم بنزيما للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل وتأجيل البت في العرض السعودي..

shahid

قرر الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني الاستمرار مع النادي الملكي حتى يونيو 2024، والتمهل قبل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية للعب مع أحد أندية القمة في دوري روشن السعودي.

صحيفة "relevo" الإسبانية كشفت أن بنزيما وقع بالفعل عقدًا جديدًا مع ريال مدريد في أكتوبر من العام الماضي يربطه بالنادي الملكي لمدة موسم آخر، وذلك بسبب القاعدة السائدة في النادي بالتجديد التلقائي للاعب الذي يرفع الكرة الذهبية.

الصحيفة الإسبانية كشفت كذلك السبب في عدم موافقة بنزيما على العرض السعودي في الوقت الحالي، والمتمثل في حقيقة أن العرض السعودي لا ينتهي، وهناك إمكانية لتنفيذه في الوقت الذي تنتهي فيه علاقته مع ريال مدريد.

بنزيما يمكنه تأجيل القرار بالانتقال إلى المملكة، بالنظر إلى أنه يتمتع بالحرية الكاملة للوقت الذي يقبل فيه العرض الذي يتجاوز كرة القدم، ويشمل حقوق الصورة والدعاية وإنشاء مدارس لكرة القدم في المملكة.

ومن الأسباب الأخرى التي دفعت بنزيما للاستمرار في ريال مدريد، والأهم بالتأكيد حسب الصحفية، هو ولاء الفرنسي لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي وقع معه في عام 2009 ودافع عنه في أصعب لحظاته.

كريم مهووس بفكرة الرحيل عن ريال مدريد بشكل جيد لأنه واضح جدًا أنه يريد العودة في المستقبل، ويود توقيع عقد مدى الحياة داخل المؤسسة، كما يفعل لاعبو النادي السابقون حاليًا.

التقرير تحدث أيضًا عن الصورة التي تركتها طريقة رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، الذي غادر من الباب الخلفي وربما سيواجه صعوبة أكبر في العودة إلى مدريد في المستقبل.

أما آخر سبب يدفع بنزيما للاستمرار في ريال مدريد حتى صيف 2024، فهو الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، الذي يبدو استمراره مع النادي حتى نهاية عقده في صيف العام المقبل أمرًا مفروغًا منه في الوقت الحالي.

استمرار أنشيلوتي له وزن أساسي على قرار بنزيما بالاستمرار، حيث أن العلاقة بين الإيطالي والفرنسي في أفضل حالاتها لدرجة أن المدرب يعتمد عليه في بعض القرارات الرياضية بالنادي.

Shahid